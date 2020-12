Le offerte del volantino Coop e Ipercoop sono davvero da impazzire, gli utenti possono cercare di spendere il meno possibile sui vari prodotti di tecnologia generale, senza essere costretti a rinunciare alla qualità. Gli sconti sono attivi solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale.

L’accoppiata Coop e Ipercoop, prova in tutti i modi a seguire l’ottimo andamento delle offerte di tecnologia presso i supermercati, proponendo una personalissima versione di un volantino di Natale. Quanto descritto nell’articolo non sarà disponibile online, per quanto riguarda i negozi non vengono poste limitazioni particolari, gli acquisti saranno effettuabili ovunque.

I codici sconto Amazon vi aspettano direttamente sul nostro canale Telegram ufficiale, iscrivetevi subito.

Coop e Ipercoop sono da capogiro, ecco il nuovo volantino

Coop e Ipercoop sono letteralmente da capogiro, all’interno del volantino si possono trovare svariati sconti speciali, tra cui appunto Huawei P40 Lite E, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, il quale comunque riesce a garantire discrete prestazioni complessive, senza richiedere un esborso elevato.

La cifra da versare per il suo acquisto corrisponde esattamente a 139 euro, la prima cosa da sapere riguarda sicuramente l’assenza dei servizi Google, infatti tutti i dispositivi Huawei integrano da ormai più di un anno esclusivamente gli Huawei Mobile Services. I punti forte del P40 Lite E sono comunque rappresentati dal display IPS LCD da 6.4 pollici, nonché dal comparto fotografico e dai suoi 3 sensori presenti nella parte posteriore.

Il volantino Coop e Ipercoop chiaramente non si limita solamente ai suddetti dispositivi, ma si estende anche verso altre categorie merceologiche, se incuriositi dalla campagna, aprite le pagine sul sito ufficiale.