Euronics ne ha davvero per tutti con un volantino che ricorda chiaramente le migliori campagne promozionali viste nel corso dell’anno, riuscendo difatti a scontare i prodotti di tecnologia generale più interessanti, e proponendoli a prezzi quasi mai visti prima d’ora.

La soluzione descritta nel nostro articolo, tuttavia, non risulta essere disponibile ovunque in Italia, ma solo nei punti vendita fisici del socio Euronics Dimo, l’utente dovrà quindi recarsi personalmente in loco per approfittare degli sconti e risparmiare il più possibile, senza affidarsi al sito ufficiale dell’azienda.

Euronics: questi sono gli sconti attivi oggi

I prezzi del volantino Euronics sono sicuramente convenienti, perché in grado di scontare i migliori prodotti in circolazione, o meglio i modelli appartenenti alla fascia alta del mercato della telefonia mobile. Tra le offerte più interessanti possiamo scovare i vari Samsung Galaxy S20+, LG Wing, Apple iPhone 12 pro Max, Oppo Reno 4 Pro e similari, chiaramente proposti a cifre elitarie e raggungibili da pochi utenti.

Molto più alla mano sono invece i modelli in commercio a meno di 400 euro, quali sono Huawei Y6p, LG K52, Oppo Reno 4Z, Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo Find X2 Neo, Oppo A73, LG K52, LG K41s o Samsung Galaxy A21s.

Indipendentemente dal dispositivo che verrà acquistato, questi sarà disponibile in versione completamente sbrandizzata, e con annessa una garanzia legale della durata di 24 mesi. I dettagli della promozione di Euronics sono disponibili direttamente nel nostro articolo, sottoforma di galleria fotografica.