Con un trailer molto speciale Samsung ha deciso di annunciare in anteprima mondiale il nuovo Exynos 2100, SoC top di gamma che verrà montato il prossimo anno sulla serie Galaxy S21. Il processore, a differenza di quanto visto negli ultimi anni, sarà estremamente potente e, a dimostrazione di ciò, ci sono anche i primi test benchmark apparsi online. A quanto pare, infatti, il nuovo Exynos 2100 potrebbe guadagnarsi il riconoscimento di SoC più potente di tutti, superando addirittura la controparte Qualcomm Snapdragon 888. Ciononostante, però, nel video riportato qui di sotto pare ci sia un messaggio nascosto. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Samsung: nel nuovo trailer traspare un messaggio di scuse

Poche ore fa Samsung ha rilasciato ufficialmente un video di 30 secondi estremamente interessante ma al contempo molto toccante. Attraverso questo mini trailer l’azienda Coreana ha deciso di ringraziare tutti i propri utenti ma, a quanto pare, il messaggio di Samsung sembrebbe essere un altro. Secondo molteplici utenti, di fatto, all’interno del trailer traspare un vero e proprio messaggio di scuse.

Le scuse, dunque, sarebbero dovute al fatto che, per diversi anni, il SoC Exynos sia stato nettamente inferiore in termini di prestazioni rispetto alla controparte Qualcomm. Quest’anno, di fatto, l’Exynos 990 non è riuscito a tener testa neanche allo Snapdragon 865, il che ha generato non pochi scompensi fra i clienti dell’azienda i quali hanno deciso di far sentire la propria voce al fine di spingere Samsung ad utilizzare esclusivamente SoC Snapdragon.

Ritornando al video, Samsung scrive quanto segue:

“Nel nostro prossimo viaggio, all’interno del telefono che ami, abbiamo preparato qualcosa di piccolo per tutti. In particolare per i nostri fan, che ci supportano e stanno lottando durante questo anno difficile. Restate sintonizzati il 15 dicembre.“

Pare questa, quindi, la data ufficiale in cui verrà presentato per la prima volta il nuovo SoC Exynos 2100. Restate quindi connessi per ulteriori novità a riguardo.