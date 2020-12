Il debutto della PlayStation 5 rappresenta un evento estremamente importante per Sony. Il colosso nipponico infatti deve supportare il lancio della console next-gen con un parco titoli di altissimo livello.

Ecco quindi che oltre ai giochi di terze parti, per lo più realizzati in multipiattaforma, assume una importanza strategica anche l’offerta di titoli in esclusiva. In queste ore Sony ha pubblicato un video che permette di scoprire i nuovi giochi in arrivo nei prossimi mesi.

Il video mostra una serie di giochi che saranno pubblicati in esclusiva su PlayStation 5 e PlayStation 4. Infatti, alcune produzioni non arriveranno sulla console di precedente generazione ma esclusivamente su PS5.

Ecco i giochi che arriveranno su PlayStation 5 nei prossimi mesi

In particolare, al momento Sony ha confermato tre soli titoli che saranno esclusiva PlayStation 5. Si tratta di “Gran Turismo 7“, “Ratchet & Clank: Rift Apart” e “Destruction AllStars“.

Per quanto riguarda gli altri giochi mostrati nel video, per la maggior parte si tratta di esclusive Sony. Questo significa che i titoli arriveranno su entrambe le generazioni di console. In altri casi invece, si tratta solo di esclusive temporali, quindi le produzioni arriveranno anche su Xbox Series X e Series S dopo il periodo iniziale su PlayStation 5 e 4.