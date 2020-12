In questi giorni in cui il meteo offre solo pioggia e neve, un rimedio per passare le serate invernali è quello di guardare Netflix. Il catalogo del servizio di streaming è in continua evoluzione, quindi ci sarà certamente il film o la serie TV più adatta ai vostri gusti.

Netflix ha introdotto un sistema di classificazione dei contenuti. Monitorando le visualizzazioni a livello nazionale, è possibile ottenere una TOP 10 dei titoli più guardati in Italia. Grazie a questa classifica è anche scoprire titoli che invece non ci sono comparsi tra quelli suggeriti. Inoltre, da qualche mese,. Monitorando le visualizzazioni a livello nazionale, è possibile. Grazie a questa classifica è anche possibile avere maggiori spunti

La TOP 10 dei titoli più visti su Netflix

Shark – Il primo squalo La regina degli scacchi The Secret – La forza di sognare The 100 The Crown Virgin River Qualcuno salvi il Natale: Seconda parte Tutto normale il prossimo Natale Big Mouth Constantine

La prima posizione, questa settimana, è dominata da “Shark – Il primo squalo“. Il film segue le vicende di un sommozzatore che deve soccorrere i propri amici intrappolati da mostruoso megalodonte.

Al secondo posto invece si posiziona “La regina degli scacchi“. La serie evento di Netflix ha immediatamente colpito e affascinato tantissimi utenti. La serie permette di conoscere la storia di una ragazza con un incredibile talento per gli scacchi.

Sul gradino più basso del podio troviamo il film “The Secret – La forza di sognare“. La protagonista di questa storia è una vedova che deve affrontare tanti problemi nella sua vita ma incontra un affascinante professore che le nasconde un segreto importantissimo.