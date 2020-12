In queste settimane era trapelata la volontà da parte di Samsung di lanciare una nuova famiglia di monitor in madrepatria. La particolarità di questi nuovi prodotti è che si tratta di smart monitor, quindi in grado di aumentare le proprie funzionalità grazie alla connessione ad internet.

I due nuovi smart monitor in questione sono M7 da 32 pollici e risoluzione UHD e M5 che garantisce una risoluzione FullHD su una diagonale da 27 e 32 pollici. Tutti e due i modelli possono contare sulle feature smart offerte da Tizen OS.

La piattaforma software realizzata da Samsung è recentemente diventata il punto di riferimento nel panorama Smart TV. Con l’arrivo dei nuovi monitor M7 e M5, la versatilità del sistema operativo proprietario potrebbe ampliarsi ulteriormente.

Gli smart monitor di Samsung sono arrivati ufficialmente sul mercato

Infatti, i due monitor possiedono una duplice anima. Le funzioni da monitor tradizionale sono ottimali grazie alla diagonale generosa e alla risoluzione elevata. Questo aspetto è fondamentale per la produttività, quindi per lavorare da casa in smart working, o anche per il gaming.

Tuttavia, grazie alla connettività Wi-Fi integrata, i due monitor possono accedere alle feature smart di Tizen OS. Questo significa che è possibile guardare Netflix, YouTube e Amazon Prime Video direttamente dal monitor senza accedere il PC. Inoltre, è possibile accedere direttamente i servizi cloud di Microsoft Office 365 o utilizzare i comandi vocali per azionare l’assistente Bixby.

Il produttore coreano ha anche aggiunto la possibilità di attivare la modalità Samsung DeX sui device compatibili. Questo significa che basterà collegare un device al monitor per ottenere una interfaccia desktop estesa e utilizzare tutte le feature presenti sullo smartphone.

I due monitor sono dotati di una porta USB Type C che può ricaricare i device fino a 65W. Inoltre è presente anche una porta USB 2.0 e il Bluetooth 4.2 e un sistema audio a due canali con speaker da 5W. Al momento non si hanno notizie sulla disponibilità in Italia, ma nuove informazioni non tarderanno ad arrivare.