Nell’ultima settimana alcuni utenti di smartphone OnePlus hanno segnalato problemi con gli SMS sui forum del produttore e sulle recensioni nel Google Play Store.

Sembra che l’inconveniente sia collegato con l’app Carrier Services di Google, in quanto quest’ultima ha da poco ricevuto un aggiornamento alla versione 50. Scopriamo tutti i dettagli.

OnePlus avrebbe problemi con gli SMS

L’update in questione è stato rilasciato il 2 dicembre, appena prima dell’inizio delle segnalazioni da parte degli utenti OnePlus, tuttavia è difficile stabilire se l’app Carrier Services sia l’unica causa o se ci siano più fattori che entrano in gioco.

Gli utenti interessati dal problema segnalano che l’invio o la ricezione dei messaggi SMS è bloccato e che la disinstallazione dell’app Carrier Services risolve completamente il problema. Sembra inoltre che i messaggi RCS tramite Google Messaggi non siano direttamente coinvolti in questo inconveniente. Utilizzando i filtri di revisione del Play Store è possibile notare che sono interessati principalmente gli utenti OnePlus.

A questo punto ci si augura che Google possa risolvere il problema il più presto possibile. Oggi il colosso di Mountain View ha aggiornato Google Foto, Google One, Google Assistant, Google Pay e Gboard. Le novità sono ovviamente tante, tra cui un nuovo tema per Google Gboard, Google Foto lavora meglio con Apple Foto, Con Google Pay è possibile inviare buoni regalo e moltissime altre. Per il momento non ci resta che attendere per ricevere aggiornamenti sulla questione, è possibile che il colosso rilasci un nuovo aggiornamento nei prossimi giorni, anche se non possiamo darlo per scontato.