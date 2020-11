Solo pochi giorni fa, Rolls-Royce ha rivelato un auricolare in edizione limitata al prezzo di 1200 € ciascuno. Ora è Lamborghini che è balzata sul carro per rilasciare i propri prodotti audio progettati per abbinare l’estetica e le prestazioni delle sue supercar. Creati in collaborazione con le cuffie Master & Dynamic con sede a New York, Lamborghini ha rilasciato non uno ma due prodotti in co-branding che includono modelli sia over-ear che in-ear. Entrambi i modelli presentano elementi di design distinti incorporati in essi come l’iconico esagono Lamborghini e i motivi a Y.

I due modelli della nuova collaborazione Lamborghini e Master & Dynamic

A partire dalle cuffie over-ear, si basa sull’auricolare MW65 di Master & Dynamic che è wireless e ottiene anche la cancellazione attiva del rumore. Le cuffie posseggono Bluetooth 5.0 per la connettività wireless e hanno una durata della batteria dichiarata di 24 ore.

Il secondo prodotto della collezione sono gli auricolari in-ear MW07 Plus True Wireless con driver in berillio da 10 mm per prestazioni di prim’ordine per soddisfare le esigenze degli audiofili più esigenti e sono alloggiati in una bellissima custodia di ricarica in acciaio inossidabile con marchio. L’azienda sostiene 40 ore di riproduzione.

Per far risaltare i modelli, sono realizzati con i migliori materiali tra cui Alcantara, vetro zaffiro, acetato italiano, alluminio anodizzato e acciaio inossidabile. Entrambi i prodotti sono disponibili in tre diverse livree Lamborghini in metallo argento, Alcantara grigio chiaro e giallo; metallo nero, Alcantara nera e gialla; e metallo nero, Alcantara nera e grigia.

Jonathan Levine, fondatore e CEO di Master & Dynamic, ha dichiarato: “Da ragazzo ero ossessionato dalle auto. Ricordo di essere rimasto ipnotizzato la prima volta che ho visto una Lamborghini Miura. Quelle sensazioni di eccitazione sono ancora con me oggi ogni volta che vedo una Lamborghini. Creare qualcosa che dia inizio a una risposta così viscerale è sempre stata la mia intenzione in Master & Dynamic. ”

Per quanto riguarda il prezzo, le cuffie MW65 hanno un prezzo di 549 €, mentre gli auricolari MW07 PLUS hanno un prezzo di 349 €.