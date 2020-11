Elegante, sportiva e d’impatto: la nuova Lamborghini Huracán STO affascina chiunque posi gli occhi su di essa in maniera magnetica e persino maniacale. Frutto di un lavoro durato diverso tempo, il nuovo prodotto si configura come una supersportiva che è stata creata con uno scopo ben preciso: offrire un’esperienza da competizione ma su strada dato che l’auto è omologata per questo ultimo uso.

Lamborghini Huracán STO: ammaliante come poche, unica nel suo genere

Costruita seguendo iter prestigiosi che hanno avuto la finalità di curare l’aerodinamicità, la dinamica da corsa e implementare componenti ultraleggeri oltre ad un motore da 10V, la Lamborghini Huracán STO è una vera e propria opera d’arte nel suo piccolo.

Sfruttabile dagli amanti del marchio nelle scene di vita quotidiana pur vivendo un esperienza da pista, la Huracán STO ricorda vagamente le linee della Super Trofeo EVO sebbene queste ultime siano state modificate per apportare migliorie e, soprattutto, rendere questo modello unico. La carrozzeria composta da fibra di carbonio con una percentuale superiore al 75%, ad esempio, è stata adottata per migliorare l’aerodinamica. Anche gli interni seguono il filo logico degli esterbnni: realizzati con materiali nobili e resistenti come la fibra di carbonio, questi regalano alla vettura uno stile supersportivo ma al contempo elegante grazie alle rifiniture realizzate in Alcantara e Carbon Skin.

Con un prezzo di listino superiore ai 300 mila euro, la Huracán STO non è un’auto adatta a tutti i portafogli, ma sicuramente è una vettura adatta a tutti i più grandi sognatori che non potranno non rimanerne impassibili.