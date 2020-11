EA ha rilasciato, per la prima volta nei suoi 38 anni di storia, quello che l’azienda chiama ” Rapporto sull’impatto “. Il rapporto non si concentra sulle vendite o sulle finanze, ma su iniziative e obiettivi per cose come la diversità sul posto di lavoro, la salute della comunità e l’impronta ambientale.

I temi di discussione del team EA

Il CEO di EA Andrew Wilson afferma che questo rapporto mira a fornire trasparenza sugli obiettivi di EA in relazione alle seguenti metriche:

Costruire team diversificati e sani

Gioco positivo e comunità sane

Investire in privacy e sicurezza

Protezione dell’ambiente

Migliorare la corporate governance

Il rapporto completo descrive in dettaglio come EA ha sviluppato un “Inclusion Framework” per “creare giochi più inclusivi e diversificati” e discute le linee guida recentemente implementate per combattere i comportamenti tossici online, chiamati Positive Play Charter. Il rapporto vanta che il 50% delle persone che ricoprono posizioni di leadership in EA sono donne, ma mostra anche che solo il 23,9% della loro forza lavoro globale è di sesso femminile.

Il rapporto rivela anche che l’età media di un giocatore EA è 33 anni. La divisione di genere è dal 43,9% femminile al 55,9% maschile e il 50% dei giocatori sono adulti senza figli. Vengono inoltre forniti ulteriori dettagli sugli obiettivi di sostenibilità a lungo termine di EA e su cosa stanno facendo per migliorare.

“Abbiamo adottato misure deliberate per ridurre il nostro consumo di energia e acqua; utilizzare prodotti ecocompatibili; promuovere la riduzione, il riutilizzo e la diversione dei rifiuti; aumentare la consapevolezza e l’educazione dei dipendenti sui temi della sostenibilità; contrattare con fornitori di servizi di pulizia verde e aziende paesaggistiche sostenibili; eliminare singolo -usare bottiglie d’acqua e utilizzare prodotti compostabili al 100% “, si legge.

EA dovrebbe rilasciare i suoi primi titoli per PlayStation 5 e Xbox Series X il prossimo mese, con le versioni di nuova generazione di Madden NFL 21 e FIFA 21 in arrivo il 4 dicembre 2020. I costi sembrano destinati ad aumentare, con la versione di nuova generazione.