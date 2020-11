Abituati come siamo alla stabilità di prezzo promessa dalle offerte Iliad ci troviamo sconvolti di fronte agli aumenti cui rischiamo di incorrere con TIM, WindTre e Vodafone. Siamo ovviamente alle solite con ritocchi di listino che costringono gli utenti ad affrontare incresciose procedure di recesso gratuito per poter uscire fuori dalla situazione rimodulazioni. Scopriamo insieme quali sono le tariffe che cambiano con i suddetti operatori di rete.

Offerte cambiate di prezzo con TIM, WindTre e Vodafone

WindTre ha deciso di eliminare le SIM Ricaricabili con piano a consumo, ovvero quelle che potevano essere ricaricate a piacimento senza il vincolo del blocco d’uso mensile in condizione di scadenza. Ciò significa che chi possiede una scheda telefonica con piano di questo tipo incorre nell’obbligo di sottostare al nuovo piano tariffario Wind Basic New che costa 4 euro al mese. Concede le chiamate, Internet e gli SMS ma una parte di utenti è infastidita da questa nuova presa di posizione.

In casa TIM e Vodafone la situazione non migliora di certo con aumenti in attivo dal 1 ottobre 2020 sulle componenti Tutto Voce, Tutto Voce con Sconto Fedeltà, Tutto Voce con Sconto Special e Voce senza limiti. Tali promo vengono a costare 1,90 euro in più al mese con un picco di 2 Euro richiesto per mantenere in attivo il piano Tutto Voce Superspecial e Linea ISDN.

Come già ribadito è possibile recedere senza costi dalle condizioni imposte purché si provveda entro e non oltre il mese successivo l’entrata in vigore delle rimodulazioni. In caso contrario si considera fedele il tacito assenso all’accettazione delle condizioni.