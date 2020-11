WhatsApp: entra senza farti vedere in chat e senza ultimo accesso

Entrare o non entrare su WhatsApp? Questa è la domanda che tanti utenti si pongono prima di leggere un messaggio o magari di scriverne un altro ad un qualsiasi destinatario. Il motivo è la privacy, visto che tantissime persone non amano per nulla che qualcuno possa vedere il loro ultimo accesso alla chat.

Tra le tante modifiche e rivoluzioni che il colosso della messaggistica mondiale ha apportato alla piattaforma c’è anche la possibilità di abolire proprio l’ultimo accesso. Utilizzando questa soluzione però non sarà possibile poi sapere quando le altre persone della chat sono entrate per l’ultima volta in WhatsApp. Esiste dunque un modo per evitare di mostrare il proprio accesso ma continuando a vedere quello degli altri? A quanto pare sì e semplicemente utilizzando un’applicazione di terze parti.

WhatsApp: il modo per non aggiornare il vostro ultimo accesso leggendo tutto lo trovate al di fuori della chat

Dando adito alle varie indiscrezioni trapelate sul web nel corso dei giorni precedenti, sembrerebbe essere ormai nota una nuova applicazione. Questa, che prende il nome di Unseen, offre una grande opportunità ai fanatici della privacy.

È infatti possibile leggere i messaggi in arrivo su WhatsApp all’interno di questa nuova piattaforma, la quale dunque permetterà a tutti di non risultare online sulla nota di messaggistica. Tutto ciò comporta dunque l’accesso alla strada che in tanti cercano di percorrere, quella di leggere ugualmente i messaggi ma senza lasciare traccia del proprio ultimo accesso. L’applicazione per il momento è gratuita e disponibile sul web per tutti coloro che vogliono scaricarla.