WhatsApp e il trucco per entrare da invisibili senza ultimo accesso

Più il tempo passa, più WhatsApp si afferma come applicazione principale sia per quanto concerne la messaggistica istantanea che per quanto concerne il mondo mobile. Gli utenti aumentano sempre di più, toccando vette che mai e poi mai il colosso avrebbe creduto di raggiungere diversi anni fa quando nacque.

Attualmente WhatsApp risulta l’applicazione più utilizzata in assoluto e conta tantissimi utenti dalla sua parte. Stiamo parlando infatti di oltre 1,5 miliardi di persone che fanno utilizzo di questa applicazione, la quale è stata in grado di mettere fuorigioco gli SMS. Tutto sembra funzionare alla grande, anche se gli utenti vorrebbero un livello maggiore di privacy personale. Ci sono varie impostazioni che permettono di aumentare proprio tutto questo anche se qualcuno avrebbe lanciato un’app nuova molto semplice da usare.

WhatsApp: la nuova applicazione mi permette di leggere i messaggi al di fuori della chat senza alcun problema

Se stavate cercando un metodo per risultare invisibili all’interno della chat di WhatsApp, sappiate che è possibile. Il tutto è disponibile grazie alla presenza sul web di una nuova applicazione che peraltro risulta gratuita e esente da qualsiasi rimprovero da parte della legge. Stiamo parlando di Unseen, piattaforma che è in grado di intercettare tutti i messaggi che arrivano su WhatsApp.

Sarà dunque questo il modo giusto per leggere tutti i messaggi in arrivo senza dover per forza di cose fare l’accesso. Così facendo gli utenti non risulteranno online e soprattutto, una volta chiusa la conversazione in questa applicazione, non avranno registrato il loro ultimo accesso.