Coop e Ipercoop battono letteralmente le concorrenti con il lancio di un volantino che vuole dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, attirando su di sé l’attenzione dei tantissimi consumatori pronti all’acquisto della tecnologia generale.

Il rapporto qualità/prezzo è favorevole, sopratutto grazie alla presenza di innumerevoli prodotti già economici di listino. L’acquisto, a differenza del solito, può essere completato sia online che in negozio, anche se va sottolineata l’impossibilità di accedere a tutti gli stessi prodotti in entrambe le location.

Coop e Ipercoop da paura: tantissime offerte per tutti

Coop e Ipercoop puntano dritte alla pancia degli utenti, ovvero alla ricerca del meglio ad un prezzo non particolarmente elevato, per questo motivo sono inclusi nel volantino due prodotti il cui prezzo non supera i 225 euro (sempre disponibili in versione no brand).

Il modello di punta della campagna è il Samsung Galaxy A41, ottimo smartphone da consigliare agli utenti che vogliono godere della qualità dei prodotti dell’azienda sudcoreana, potendo anche accedere ad un display AMOLED quasi senza rivali a questo prezzo.

Lo Huawei P30 Lite è più datato, è stato commercializzato nel 2019, ma ancora oggi include i servizi Google, di conseguenza può essere considerato un buon punto di partenza per coloro che vorranno avvicinarsi ai dispositivi dell’azienda, senza spendere più di 199 euro.

Questo è, in sintesi, ciò che vi aspetta sul volantino Coop e ipercoop, non mancano tuttavia prezzi abbordabili anche su altre categorie merceologiche, per maggiori informazioni potete aprire le pagine sottostanti.