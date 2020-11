Il nuovo volantino 3X2 di Trony rappresenta una delle campagne promozionali maggiormente apprezzate e richieste dalla community, proprio perché si ha la possibilità di scegliere praticamente ciò che più si desidera, ed allo stesso tempo godere di un prodotto gratis.

Quanto racconteremo, in netto contrasto con i classici volantini, è pienamente fruibile in ogni punto vendita sul territorio nazionale, senza limitazioni o differenze particolari di location in location. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di fruire degli stessi identici sconti anche online sul sito ufficiale, l’utente dovrà sempre recarsi in negozio per completare la compravendita.

Trony: le offerte del volantino sono davvero incredibili

Il meccanismo grazie al quale potrete raggiungere il prodotto gratis non è inedito, né mai visto prima. Tutto ha inizio con una limitazione particolare, l’utente infatti dovrà acquistare uno tra i 3 prodotti seguenti: televisore o grande elettrodomestico da almeno 399 euro, in alternativa un piccolo elettrodomestico da 69 euro.

Nel momento in cui avrà aggiunto al proprio carrello il suddetto dispositivo, potrà poi optare per l’acquisto di un secondo prodotto, e godere nel contempo di uno sconto del 50% sul meno caro della coppia. Oppure aggiungerne altri due, quindi per un totale di 3 dispositivi, ricevendo in cambio uno sconto del 100% sul prezzo del meno costoso.

Tutti gli acquisti, lo ricordiamo, dovranno necessariamente essere completati in negozio, non sarà possibile ottenere gli stessi sconti sul sito ufficiale. Se interessati è possibile richiedere la rateizzazione senza interessi.