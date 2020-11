Dopo svariati modelli di fascia entry-level, sembra che la nota azienda finlandese HMD Global abbia intenzione di proporre sul mercato il suo nuovo top di gamma. Secondo quanto è trapelato sul portale NokiaPowerUsers, infatti, per il prossimo anno è previsto l’arrivo del nuovo Nokia 10 PureView.

Nokia 10 PureView: un nuovo top di gamma con SoC Snapdragon 875

Sono dunque trapelate le primissime indiscrezioni su questo nuovo terminale a marchio Nokia e a diffonderle è stato il portale NokiaPowerUser, solitamente molto affidabile. Secondo quanto riportato, quindi, la nota azienda HMD Global starebbe programmando per il prossimo anno l’arrivo di questo nuovo top di gamma.

A caratterizzarlo dal punto di vista prestazionale non dovrebbe mancare l’ultimo processore di Qualcomm che verrà presentato tra poco sul mercato, ovvero il SoC Snapdragon 875. Oltre a questo, sembra che sia ormai scontata anche la collaborazione con Zeiss per la realizzazione del comparto fotografico. Quest’ultimo, in particolare, sarà composto sicuramente da numerosi sensori, ma al momento non ci sono notizie certe in merito. Una importante novità dal punto di vista del design, invece, potrebbe essere la presenza di una fotocamera per i selfie nascosta sotto al display, almeno secondo gli ultimi rumors.

Vi ricordiamo che il nuovo Nokia 10 PureView non sarà l’unico smartphone di fascia alta che vedremo il prossimo anno. Prima dell’arrivo ufficiale di quest’ultimo, infatti, arriverà sul mercato il Nokia 9.3. A differenziare questo dispositivo ci sarà ad esempio un processore meno potente, cioè il SoC Snapdragon 865, e un comparto fotografico leggermente inferiore rispetto a quello del modello successivo.