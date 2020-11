La “Request to Pay” è una modalità di pagamento che consente ad un beneficiario di inviare una richiesta di denaro attraverso canali digitali, ad un pagatore che può approvare l’operazione. Si tratta di un servizio utile per gestire transazioni di pagamento con efficienza e trasparenza.

Banca Sella, leader nel settore dei sistemi di pagamento, ha scelto SIA per aderire al nuovo servizio “Request to Pay” tramite la stessa piattaforma SIA EasyWay già utilizzata per la gestione dei bonifici istantanei.

Le dichiarazioni di Roberta Gobbi, Direttore Sales Italian Region di SIA.

“Con l’avvio di Request to Pay di EBA Clearing, SIA rafforzerà ulteriormente la value proposition a livello europeo di servizi innovativi per lo sviluppo dei pagamenti digitali, contribuendo alla realizzazione di un ecosistema in cui tutti gli attori, dalle banche alle corporate fino alla Pubblica Amministrazione, possono abilitare nuovi modelli di business, anche grazie alle opportunità offerte dalla normativa PSD2. La scelta di Banca Sella, da sempre all’avanguardia nell’offerta di soluzioni per la propria clientela retail e corporate e tra le prime in Italia a lanciare questo nuovo servizio, conferma che il percorso di innovazione intrapreso da SIA è riconosciuto dal mercato e contribuisce efficacemente a quella trasformazione digitale di cui le aziende del nostro Paese hanno sempre più bisogno per essere competitive in un mercato globale”.

Il commento di Andrea Massitti, Head of Corporate and Small Business di Banca Sella:

“L’adesione allo schema Request to Pay è in linea con la strategia di Banca Sella di implementare soluzioni innovative nell’ambito dei pagamenti, realizzando un miglioramento significativo nelle transazioni finanziarie end to end per tutti i Clienti che operano nell’ecosistema europeo. Il progetto abiliterà le nostre Aziende ad un servizio che si pone l’obiettivo di incrementare la trasparenza e la rapidità dei processi di pagamento, con elevato valore aggiunto nella riduzione dei rischi e con importanti miglioramenti nei sistemi di riconciliazione e di governo del ciclo degli incassi. La partnership con SIA, leader nei servizi e infrastrutture di pagamento, si consolida grazie alla collaborazione nella realizzazione di Request to Pay, consentendoci di continuare ad offrire ai nostri Clienti soluzioni digitali all’avanguardia e tecnologicamente evolute“.