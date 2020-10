OnePlus 7 e OnePlus 7T ora stanno ricevendo i file OTA per l’aggiornamento a OxygenOS 10.0.9 e 10.0.14. L’aggiornamento porta una serie di correzioni specifiche dei dispositivi e la patch di sicurezza di settembre 2020.

I rollout degli aggiornamenti sono stati confermati in una serie di post sui forum ufficiali di OnePlus. A quanto pare, OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro hanno ricevuto meno attenzioni per quanto riguarda correzioni e funzionalità.

OxygenOS, il nuovo aggiornamento è disponibile per OnePlus 7/7T

Se possiedi uno dei dispositivi di punta della società rilasciati a metà del 2019, OxygenOS 10.0.9 apporta ulteriori modifiche all’ottimizzazione della potenza per il modello Pro. Inoltre, sono state aggiunte una serie di nuove funzioni di assistenza per l’utente. È possibile accedervi andando su Impostazioni> Suggerimenti e supporto OnePlus.

Se sei un proprietario della serie OnePlus 7T, vedrai più miglioramenti poiché OxygenOS 10.0.14 porta con sé correzioni per gli errori della sveglia e gli arresti anomali dell’app Messaggi. L’update risolve anche il problema, già visto sulla serie 7, dell’ottimizzazione dei consumi.

Entrambi gli aggiornamenti OxygenOS 10.0.14 e 10.0.9 riceveranno la patch di sicurezza di settembre 2020. Quelli in India (e in alcune altre regioni globali) vedranno la patch apparire come OxygenOS 10.3.6. Il log di sistema indica altre piccole migliorie; sono stati risolti i problemi noti e la stabilità del sistema è stata migliorata, così come il consumo energetico.

Entrambi gli aggiornamenti di OxygenOS 10.0.9 e 10.0.14 dovrebbero essere ora disponibili. Se così non fosse, potresti voler scaricare Oxygen Updater per aggiornare il tuo device immediatamente. In questo modo, non dovrai aspettare l’OTA del nuovo aggiornamento in arrivo sui device OnePlus in questi giorni.