La data di lancio di GTA VI è uno dei misteri meglio custoditi in casa Rockstar Games. La software house è al lavoro sul titolo da anni ma al momento non è stata rilasciata alcuna dichiarazione in merito.

In questi mesi sono state pubblicate tantissime informazioni sul nuovo capolavoro Rockstar Games, ma nessuna è mai stata confermata o smentita. A queste indiscrezioni possiamo aggiungere anche una ulteriore novità. Su Reddit un utente ha condiviso la presunta mappa di gioco di GTA IV.

La nuova immagine condivisa sembra ricalcare un vecchio leak del 2018 e confermare in parte la via intrapresa dalla software house. Secondo queste nuove informazioni, GTA VI potrebbe essere ambientato in una Vice City molto più moderna e dettagliata. L’isola che si vede nelle foto è molto più simile alla moderna Miami di quanto non lo sia GTA Vice City lanciato nel 2002.

Si torna a parlare di GTA VI con una notizia bomba

Inoltre, come già accaduto per GTA V, la mappa di gioco non si limita solo alla città, ma anche a tutto ciò che circonda il centro abitato. Per questo, considerando l’ambientazione generale, in GTA VI ci saranno anche le rappresentazioni delle Everglades e di tutta l’area intorno a Miami.

Il livello di qualità della mappa trapelata lascia intendere un certo livello di lavoro. Per questo, molti addetti ai lavori pensano che non si tratti di un leak infondato. Infatti, l’immagine non mostra semplicemente delle riprese satellitari delle aree interessate ma anche dettagli unici che non possono essere stati creati in pochi giorni. Questo fa presumere che effettivamente ci si trovi davanti alla mappa autentica di GTA VI.