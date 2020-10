Huawei ha appena annunciato i nuovo smartphone della famiglia HUAWEI Mate 40 che, oltre al modello standard, include anche le varianti Pro e Pro+. Questi ultimi due sono i primi smartphone al mondo ad incorporare il SoC 5G a cinque nanometri.

HUAWEI Mate 40 è qui: caratteristiche

HUAWEI Mate 40 Pro e Pro+ presentano un design iconico, con una back-cover caratterizzata dallo Space Ring Design, il modulo fotocamera circolare di HUAWEI Mate Series. Gli smartphone sfoggiano poi un grande display con curvatura di 88° e frequenza di aggiornamento di 90Hz, ma non perdono i tasti fisici, il cui utilizzo può però essere sostituito con dei tasti virtuali. E’ poi presente una fotocamera selfie più piccola e tecnologica con supporto al 3D Face Unlock.

Ad alimentare gli smartphone è il nuovo e potentissimo SoC Kirin 9000 realizzato a 5nm e perfettamente integrato con il 5G. Questo processore, grazie anche alla GPU integrata, offre prestazioni migliorate, performance grafiche avanzate ed una più efficace gestione dell’energia. Perfetto sia per lavorare che per giocare ed intrattenersi, i nuovi HUAWEI Mate 40 includono anche due altoparlanti stereo per un suono surround.

Anche questa volta l’azienda punta sulla multimedialità, realizzato un comparto fotografico di altissima qualità messo a punto con la collaborazione di Leica. Grazie ai sistemi di Dual Cine Cameras e Dual Ultra Wide Cameras si possono catturare immagini e video incredibili, tanto dalla fotocamera esterna quanto da quella interna. La Ultra-Wide Cine Camera offre un campo visivo ancora più ampio, mentre la qualità complessiva dell’immagine è stata potenziata con la tecnologia Full Pixel Octa PD AutoFocus.

Mentre HUAWEI Mate 40 Pro è dotato di un obiettivo ottico periscopico con supporto allo zoom ibrido 10X e lo zoom digitale 50X, il Pro+ implementa una fotocamera con doppio teleobiettivo che supporta lo zoom ibrido a 20X e lo zoom digitale 100X.

Con la funzionalità Steady Shot e l’XD Fusion HDR Engine, invece, i video 4K risultano perfettamente stabilizzati ed equilibrati nell’esposizione. Ci sono anche altre nuove funzionalità, come quella di Tracking Shot e Story Creator, che offrono effetti cinematografici realistici e permettono di aggiungere musica in sottofondo, filtri ed effetti.

Altre funzionalità per l’utilizzo dello smartphone comprendono le Smart Gesture Control, per il controllo del dispositivo senza utilizzare le dita; il nuovo Eyes on Display dinamico che può essere attivato con uno sguardo; e non mancano poi il Multi-Screen Collaboration ed il Multi-Device Control.

La batteria, infine, è da 4.400 mAh e supporta la ricarica rapida HUAWEI SuperCharge a 66W, oltre alla ricarica wireless HUAWEI SuperCharge.

HUAWEI Mate 40: disponibilità e prezzi

HUAWEI Mate 40 Pro è disponibile da oggi in pre-ordine presso Huawei Store, nelle colorazioni Black e Mystic Silver al prezzo di 1.249€. Chi pre-ordina o completa l’acquisto entro il 15 novembre riceverà in regalo le Huawei FreeBuds Pro, oltre a 6 mesi di Huawei Music, 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e 50 GB di spazio extra su HUAWEI Cloud per 12 mesi.

Tutti coloro che acquistano su Huawei Store HUAWEI Mate 40 Pro, HUAWEI FreeBuds Studio, HUAWEI X Gentle Monster II e altri prodotti, riceveranno 30 euro di sconto ogni 200 euro di spesa, direttamente nel carrello.

La disponibilità del dispositivo in Italia presso gli altri canali di vendita, verrà comunicata nei prossimi giorni.