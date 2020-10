Il fatto di investire soldi non si deve configurare con l’immaginario comune che vede l’analisi dettagliata degli indici di borsa a Piazza Affari. Esistono metodi alternativi, più rapidi e sicuri, per far fruttare il proprio gruzzolo con un rischio praticamente azzerato. Mentre molto decidono di vincolare le proprie somme in banca incorrendo nella famigerata patrimoniale da inflazione altri si fanno furbi ed usano una nuova piattaforma di investimento online. Ecco in cosa consiste.

Guadagnare soldi prestando soldi: ecco la nuova idea di investimento del 2020

Anziché lasciare il denaro parcheggiato in banca facendoti carico della perdita generale del 2% sulle somme vincolate scegli di prestare soldi in modo intelligente. Esiste una nuova piattaforma di interscambio online che somiglia molto ad un social network. Consente di inviare denaro secondo un nuovo schema che mantiene le promesse nel rispetto della sicurezza.

Per tutelare il prestatore esistono diversi sistemi, il primo dei quali è la cosiddetta “rateizzazione degli importi”. Consiste nel suddividere la somma dovuta in somme più piccole. In questo modo una richiesta da 1000 Euro potrebbe essere corrisposta in tre operazioni da importi prestabiliti.

Colui che presta soldi è tutelato per un guadagno minimo del 4% fino ad massimo del 10% in modo del tutto dipendente dal livello di garanzia scelto. Con appena lo 0.64% di truffe è raro incorrere in qualche inghippo economico. Ad ogni modo scegliendo la garanzia è possibile tutelarsi ottenendo un guadagno minore. Se si assume il massimo rischio si arriva al 10% ma senza nessuna garanzia in caso di furto.

