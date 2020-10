Le offerte telefoniche attualmente proposte dai vari gestori sono decisamente numerose ma non sempre i contenuti previsti si dimostrano convenienti se rapportati al costo di rinnovo al quale è necessario andare incontro. WindTre rappresenta in tal senso uno degli operatori più attenti alle esigenze dei suoi clienti. Non sono poche infatti le iniziative presentate con l’intento di favorire gli utenti. Tra queste la decisione di riservare alcune tariffe esclusivamente ai clienti WindTre più giovani consentendo loro di ricevere contenuti ottimi a costi davvero irrisori.

WindTre: ecco le due tariffe con 80 GB di traffico dati dedicate ai clienti under 20 e under 30!

La WindTre Student e la WindTre Young sono le due tariffe dedicate ai ragazzi attualmente proposte dal gestore. Ad ottenere la possibilità di attivarle sono i clienti under 20 e i clienti under 30. I primi possono procedere con l’attivazione della tariffa Student andando incontro ad una spesa di rinnovo di soli 9,99 euro al mese; i secondi, invece, possono richiedere la versione Young sostenendo un costo di rinnovo di 11,99 euro al mese.

Entrambe le offerte permettono di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Di recente il gestore ha inoltre aggiornato le offerte riservando ai clienti in questione la possibilità di ottenere in regalo il videogioco MotoGP 20. Dopo aver portato a termine l‘attivazione di una delle due tariffe in questione, dunque, i nuovi clienti WindTre riceveranno l’opportunità di ottenere il premio senza dover sostenere alcuna spesa.