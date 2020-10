La promozione di casa WindTre è davvero sorprendente, gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con una soluzione che prevede la possibilità di accedere ad addirittura 50 giga di traffico, pagandoli rispettivamente soli 5,99 euro al mese.

Il nome dell’offerta è Go 50 Top+ Limited Edition, nasce per essere distribuita esclusivamente sottoforma di operator attack, quindi a conti fatti è una soluzione appositamente pensata per invogliare determinati utenti alla portabilità del numero originario. In particolare parliamo dei soli uscenti da Iliad o da uno dei tantissimi MVNO attualmente disponibili sul mercato italiano.

Nel momento in cui verrà attivata il consumatore non dovrà versare cifre particolarmente elevate, se non i canonici 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. A differenza di quanto si potrebbe pensare, invece, non sono previsti vincoli contrattuali di durata, in altre parole non sarà necessario restare clienti WindTre per un periodo più o meno lungo.

WindTre: i dettagli dell’offerta speciale

Chiarito il contorno, è arrivato il momento di conoscere da vicino un’offerta assolutamente speciale. La Go 50 Top+ Limited Edition di WindTre è una promozione che integra al proprio interno un bundle composto da 50 giga di traffico dati alla massima velocità, affiancati da illimitati minuti da poter utilizzare verso tutti, per finire con 200 SMS da inviare a chiunque.

Il suo prezzo fisso è decisamente limitato, precisamente parliamo di soli 5,99 euro al mese da versare direttamente tramite credito residuo della SIM che si acquisterà inizialmente, e sulla quale sarà obbligatorio portare il proprio numero di telefono. L’attivazione è possibile solamente nei punti vendita.