Ancora per pochi giorni – precisamente sino al 15 Ottobre – sarà disponibile la nuova ricaricabile Flash 100, l’ultima vantaggiosa iniziativa pensata da Iliad. Il provider francese amplia ancora di più quindi la sua già ricca offerta commerciale con questa tariffa che prevede 100 Giga per la connessione internet più consumi senza limiti per telefonate e messaggi. Il prezzo mensile è di 9,99 euro.

Iliad, per attivare l’offerta da 100 Giga i clienti denunciano questa anomalia

Proprio l’arrivo della nuova offerta a basso costo di Iliad ha però evidenziato una notevole mancanza per gli abbonati del gestore francese. Ancora oggi, infatti, i clienti non possono esercitare il cambio della propria tariffa.

Le regole di Iliad sono molto chiare: tutti coloro che in passato hanno attivato ricaricabile come Giga 40 o la Giga 50, allo stato attuale non possono cambiare la loro tariffa con la più conveniente Flash 100. Alla sottoscrizione di una SIM, quindi, si viene a creare una corrispondenza unica tra offerta attiva e piano tariffario.

Questo svantaggio ovviamente non passa inosservato per il pubblico. Oltre alla Flash 100 di giorni giorni, tanti abbonati della prima ora di Iliad vorrebbero anche effettuare il passato alla sempre valida ricaricabile Giga 50. L’alternativa allo stato attuale non esiste. Una piccola possibilità c’è invece per gli utenti pronti a scaricare il loro numero di telefono.

I già clienti di Iliad, al fine di attivare la Flash 100, possono in primo luogo procedere con la disattivazione dell’attuare rete per poi procedere con l’attivazione di una nuova linea. Una volta creato un profilo inedito con una conseguente inedito numero di telefono, sarà possibile procedere con l’attivazione di Flash 100.