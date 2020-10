Negli ultimi anni Netflix ha letteralmente conquistato il mondo delle serie TV, rilasciando mese dopo mese produzioni originali di grande spessore. Il colosso Americano, di fatto, ha accompagnato milioni di persone nel corso del Lockdown, registrando quindi un forte aumento nel numero degli iscritti alla piattaforma. Tutto ciò ha quindi spinto Netflix ad investire tempo e denaro nei titoli più apprezzati dagli utenti, tra cui Peaky Blinders, After Life ed Élite, cosi da recuperare i ritardi e le cancellazioni dovute al periodo di pandemia globale. Scopriamo di seguito tutte le ultime novità in arrivo.

Peaky Blinders, After Life ed Élite: Netflix torna a parlare di questi titoli

Iniziamo parlando di Peaky Blinders. La serie TV, fortemente apprezzata dagli utenti nel corso della quarantena obbligatoria, ha subito dei forti ritardi a causa dei blocchi imposti dai vari paesi. Ciononostante, però, il periodo di Lockdown ha aiutato Steven Knight a progettare una sesta stagione “perfetta”. Ad oggi non è ancora chiaro quando i nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma americana ma, secondo alcune indiscrezioni, quest’ultima verrà rilasciata sulla BBC il prossimo Ottobre 2021.

Proseguiamo invece con After Life ed Élite, due fra le pochissime serie televisive che sono riuscite a terminare le riprese prima del periodo di Lockodwn. Per quanto riguarda Élite, recentemente sono state annunciate alcune new entry all’interno del cast ma, nonostante ciò, non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese. In merito ad After Life, invece, si sa ancora molto poco. Alcune settimane fa Ricky Gervais ha annunciato sui propri profili social di essere in possesso del copione della prima puntata ma, anche in questo caso, non ci sono notizie certe in merito all’inizio delle riprese.