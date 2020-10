Da anni, ormai, Netflix continua a coccolare i propri utente con delle produzioni originali di grande spessore. Il colosso dello streaming online, di fatto, è stato un vero è proprio amico invisibile per milioni di persone in tutto il mondo durante il periodo di Lockodwn. L’aumento considerevole degli utenti, quindi, ha permesso all’azienda Americana di lavorare interrottamente ai suoi progetti, cercando quindi di recuperare i ritardi e le cancellazioni dovute al periodo di pandemia globale. La lunga pausa, di fatto, ha scombussolato tutti i piani del servizio, facendo quindi slittare molteplici titoli, tra cui anche Peaky Blinders, After Life ed Élite.

Netflix: ecco tutto ciò che sappiamo su Peaky Blinders, After Life ed Élite

Parliamo di Peaky Blinders. Nonostante il lungo periodo di quarantena abbia aiutato Steven Knight a rendere la sesta stagione perfetta, purtroppo i fan della serie dovranno attendere esattamente un anno prima di poterla vedere su Netflix. A quanto pare, infatti, i nuovi episodi verranno rilasciati ufficialmente nel mese di Ottobre 2021. La sesta stagione, inoltre, sarà arricchita da elementi psicologici più curati e colpi di scena estremi.

Per quanto riguarda After Life ed Élite, invece, queste ultime risultano essere fra le pochissime serie TV che, nonostante la pandemia, siano riuscite a pubblicare delle nuove stagioni. In merito ad Élite, già da alcune settimane sappiamo che il cast è stato arricchito con delle nuove aggiunte ma non sappiamo ancora quando inizieranno le riprese. Per After Life, invece, Ricky Gervais ha annunciato sui propri profili social di essere in possesso del copione della prima puntata. Anche in questo caso non ci sono notizie certe in merito all’inizio delle riprese.