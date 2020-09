La più grande dimora di film, serie tv e cartoni animati streaming targata Netflix, ha dovuto difendersi nel corso degli anni dall’arrivo delle nuove piattaforme come Apple TV+ e Disney+. Ciononostante questa ha cancellato diverse serie tv non molto quotate, per lasciare spazio a delle nuove. Netflix non risparmia proprio nessuno, difatti ha eliminato serie di produzione originale ma anche ospitate. Fortunatamente queste ultime si possono riguardare, ma per le prime elencate non c’è nessuna speranza.

Molto spesso e sfortunatamente, le serie tv in seguito alla terza o quarta stagione, iniziano a perdere il prezioso valore iniziale. Peccano di inutili ripetizioni, si svuotano di azione e si dilungano esageratamente. Un valido esempio è l’amata successione di episodi Sense8.

Netflix: quali serie tv ci hanno lasciati nel corso dell’anno

Netflix ha così deciso di cancellare ben 14 serie tv degli ultimi anni raggiungendo somme addirittura superiori. Scopriamo quindi quali sono le originali Netflix che sono state eliminate dal catalogo online:

Iron Fist

Daredevil

The Good Cop 2

Orange is the new black

Luke Cage

All About The Washingtons

Fuller House

Travelers

Jessica Jones

The Punisher

Friends From College

One Day At A Time

Santa Clarita Diet

The Ranch

Chambers

The Rain

Tuca and Bertie

Designated Survivor

Trinkets

13 Reasons Why

She’s Gotta Have It

Grace and Frankie

The OA

No Good Nick

Bojack Horseman

Dear White People

Dark

Tra quelle provenienti da altre piattaforme ed ospitate dal colosso dello streaming online vediamo invece: