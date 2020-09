Rottamazione auto: così potrete ottenere 10.000 euro in regalo

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione degli utenti svariati incentivi speciale dal valore di 70 milioni di euro per la rottamazione auto. Lo scopo? Diminuire di gran lunga l’acquisto di veicoli ecologici a basse emissioni inquinanti e proteggere così l’ambiente che ci circonda.

Rottamazione Auto: come si può attivare il bonus speciale?

È passato un mese ormai da quando il Governo ha deciso di mettere a disposizione degli utenti il bonus. L’acquisto consiste in auto dotate di motori tradizionali euro 6, per quanto riguarda il valore dell’incentivo, questo aumenta (arrivando persino a 10.000 euro) in base auto elettriche ed ibride.

Anche nel 2019 venne attivato il bonus, all’era introdotto dalla Legge di Bilancio 2019. Esso prevedeva delle regole specifiche per potervi accedere. Ad oggi, con il Decreto Rilancio sono state introdotte delle importanti novità riguardanti le auto euro 6.

Il DL rilancio prevede l’introduzione di bonus anche per le auto con motore termico diesel e benzina. Queste le condizioni:

emissioni di CO2 fino a 110 g/km

prezzo di listino inferiore a € 48.800 (IVA inclusa)

Se queste due condizioni coincidono, la somma del contributo è pari a:

€ 3.500 bonus con rottamazione di veicolo con più di 10 anni

bonus con rottamazione di veicolo con più di 10 anni € 1.750 bonus senza rottamazione

Le vetture che si serviranno degli ecoincentivi auto saranno suddivise in due fasce, in base al valore delle emissioni. Ecco come funziona e quali sono i nuovi importi stabili dal DL rilancio.

Quindi:

Da 0 a 20 g/km di CO2 il bonus spazierà tra € 10.000 e € 6.000 , a seconda dell’acquisto con o senza rottamazione.

il bonus spazierà , a seconda dell’acquisto con o senza rottamazione. Da 21 a 60 g/km di CO2 l’Ecobonus sarà compreso tra i € 6.500 in caso di rottamazione, e i € 3.500 senza rottamazione.

Per giunta, l’Ecobonus regalerà uno sconto rottamazione su tutte le auto nuove acquistate fino al 31 dicembre 2021, con emissioni di CO2 fino a 60 g/km e con un prezzo di listino fino a 61.000 € IVA inclusa (50.000 € IVA esclusa).