Il colosso di Cupertino ha recentemente presentato alcuni dei suoi nuovi device, ma non solo. Durante l’evento del 15 settembre l’azienda ha reso ufficiale Apple One, l’abbonamento unico che permette di usufruire dei vari servizi proposti dal colosso rivolto a tutti i suoi utenti. La mossa di Apple sembra aver suscitato l’ira di alcuni rivali e, in particolar modo, della nota piattaforma di musica in streaming: Spotify.

Spotify ed Apple: l’abbonamento Apple One ostacola i rivali!

A quanto pare Spotify sembra non aver digerito la mossa compiuta dal colosso di Cupertino che proprio negli ultimi giorni ha presentato l‘abbonamento unico Apple One. La scelta di Apple di creare “pacchetti” unici contenenti i vari servizi, e quindi di offrire agli utenti la possibilità di risparmiare in maniera non indifferente, è stata malvista poiché ritenuta fin troppo d’intralcio per la concorrenza e, soprattutto, sleale.

Il colosso di Cupertino propone due tipi di abbonamento differenti: uno individuale e uno da condividere con altri cinque utenti. I due abbonamenti includono quattro servizi:

Apple Music

Apple TV Plus

Apple Arcade

iCloud

Il piano Individuale, rivolto quindi a un singolo utente, prevede un costo di 14,95 euro al mese e permette di risparmiare ben 6,00 euro al mese. Il piano Famiglia, invece, necessita di un costo di 19,45 euro al mese, un costo che potrà essere diviso con altri cinque utenti e che permette di risparmiare ben 8,00 euro al mese.

I costi si dimostrano particolarmente convenienti rispetto a quelle che erano le spese da sostenere per il rinnovo dei singoli abbonamenti.