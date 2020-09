Huawei ha presentato due nuovi tablet entry-level, pensati per offrire tutto l’intrattenimento che una famiglia desidera ad un prezzo molto competitivo: HUAWEI MatePad T 10 e HUAWEI MatePad T 10s. Entrambi i dispositivi sono dotati di Huawei Mobile Services, pertanto non supportano le app ed i servizi di Google che restano però accessibili via browser.

HUAWEI MatePad T 10

HUAWEI MatePad T 10 è sottile e leggero, ideale per essere portato con sé per un intrattenimento senza confini. Il tablet è dotato di un display HD da 9,7 pollici e cornici piuttosto spesse. Del resto parliamo comunque di un prodotto di fascia bassa.

Il dispositivo è alimentato dal chipset Kirin 710A con processore octa-core, mentre EMUI 10.1 offre una serie di funzionalità smart che agevolano ed ottimizzano l’utilizzo del tablet, come la nuova Dark Mode e la tecnologia HUAWEI App Multiplier, che divide lo schermo in due per una migliore visualizzazione delle app aperte. HUAWEI MatePad T 10 offre anche una serie di funzioni adatte per tutti i membri della famiglia, come la modalità Eye Protection e Kids Corner.

Quest’ultimo permette ai più piccoli di utilizzare il tablet in sicurezza, proteggendoli da contenuti e attività indesiderate. E’ possibile impostare dei parametri per personalizzare l’esperienza utente dei bambini e stabilire quali sono i contenuti ai quali possono accedere e per quanto tempo. E’ anche disponibile una modalità eBook che regola i colori sul display così da offrire un’esperienza di lettura molto simile a quella su carta.

HUAWEI MatePad T 10 nella configurazione WiFi con 2GB RAM + 32 ROM sarà disponibile a fine settembre al prezzo consigliato al pubblico 199,90 euro. Le versioni LTE con 2 GB RAM + 16 GB ROM e quella con 2 GB RAM + 32 GB ROM saranno disponibili rispettivamente a inizio ottobre e fine settembre al prezzo di 159,90 euro e 179,90 euro.

HUAWEI MatePad T 10s

HUAWEI MatePad T 10s sfoggia un display IPS FullHD da 10,1 pollici che, insieme ai due speaker Harman Kardon-tunned dual-huge offre un’esperienza di intrattenimento avvolgente ed immersiva. In questo caso, abbiamo un po’ di RAM in più (3 GB) e tutto quel kit di funzionalità intelligenti proprie di EMUI 10.1 che abbiamo visto sul modello precedente.

HUAWEI MatePad T 10s è disponibile nella configurazione LTE con 3GB RAM + 64 ROM al prezzodi 279,90 euro, mentre la configurazione WiFi al prezzo di 229,90 euro. Le configurazioni LTE e WiFi con 2 GB di RAM e 32 GB di ROM saranno disponibili a inizio ottobre rispettivamente al prezzo di 249,90 euro e 209,90 euro.