Google ha scelto personalmente le nuove app gratuite da concedere agli utenti Android per queste ore che ci separano dall’inizio di una nuova settimana di offerte. Nel Play Store fioccano le occasioni per quelle che sono le proposte a pagamento che passano automaticamente in stato Free per poco tempo. Il requisito della scaltrezza è essenziale in quanto le promo potrebbero scadere a breve. Ecco cosa propone il negozio in questo pazzo weekend.

Play Store regala app Android: ecco cosa puoi avere oggi