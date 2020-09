Alcune app del Play Store potrebbero essere fuori portata o una vera incognita. Molti utenti che si sono trovati a pagare per avere alcune utility, giochi o strumenti per la personalizzazione sono stati penalizzati da malware ed insoddisfazione generale per le mancate funzioni attese. Anziché pagare ad occhi chiusi per prodotti che restano un mistero puoi scegliere le app gratuite che lo store ha riservato tra le migliori proposte Premium di oggi. Ci sono gli sconti ed hanno una scadenza breve che non è stata indicata per esteso da Google. Prova tutto senza impegno dopo aver scaricato queste quattro applicazioni.

Play Store regala 4 app soltanto per oggi: corri a scaricarle prima che sia tardi