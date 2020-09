Era l’anno 2016 quando la nota casa automobilistica tedesca Audi presentò ufficialmente la prima generazione di vetture Audi Q2. A distanza di quattro anni, l’azienda ha proposto sul mercato una nuova versione del SUV compatto, rinnovando in particolare l’aspetto estetico e altre caratteristiche.

Audi Q2: ecco la nuova versione del SUV compatto di Audi

La nuova versione di Audi Q2 si caratterizza, come già accennato, per un aspetto estetico rinnovato rispetto al passato. Troviamo infatti un design più poligonale e dei tratti stilistici tendenzialmente più marcati e squadrati. Sono poi presenti i nuovi proiettori a LED in tecnologia Matrix LED, mentre le dimensioni sono aumentate leggermente soltanto in larghezza rispetto a prima. Come novità, ci saranno anche delle nuove colorazioni. Tra queste, ci sarà l’inedita colorazione verde mela.

Anche l’interno della nuova vettura della casa automobilistica tedesca è stato rinnovato, seguendo a grandi linee i cambiamenti della parte esterna. Troviamo infatti anche qui forme più squadrate e in generale un nuovo restyling degli interni. Per chi volesse, poi, è possibile scegliere di avere gli interni sportivi della S line.

Ci sono novità anche dal punto di vista delle prestazioni. Sotto al cofano di questa nuova auto troviamo il nuovo motore a iniezione diretta a benzina con quattro cilindri 1.5 da 150 Cv e 250 nm di coppia. in grado di fornire dei consumi più ridotti. Saranno poi disponibili in futuro le unità TFSI e TDI. L’Audi Q2, poi, è un’auto che rispetta l’ambiente e le norme antinquinamento (Euro 6d-ISC-FCM).

Per quanto riguarda la disponibilità, la nuova vettura della casa automobilistica tedesca arriverà in Italia attorno al quarto trimestre del 2020.