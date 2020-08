La nota casa automobilistica Audi ha da poco annunciato la sua nuova Audi S3. Nello specifico, sono state annunciate due versioni compatte ma sportive, ovvero la versione Sportback e la versione Sedan.

Ecco ufficialmente la nuova Audi S3 in due versioni

La nuova vettura della casa automobilistica tedesca è caratterizzata da un design compatto ma comunque con un occhio di riguardo allo stile sportivo. Rispetto alla scorsa generazione, abbiamo delle dimensioni leggermente maggiorate e tante altre caratteristiche di rilievo. Tra queste, sono presenti le sospensioni elettroniche, ruote con trazione integrale, cambio con doppia frizione DSG a 7 marce e un sistema definito Dynamic handling control. Quest’ultimo permette di avere una maggiore stabilità e un assetto migliore.

Sotto al cofano, è presente un motore turbo benzina 2.0 TFSI con 310 CV ed è in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 4,8 secondi. A migliorare le prestazioni del motore, la nuova Audi S3 dispone inoltre del sistema Audi Valvelift System, il quale è adibito a regolare l’afflusso di aria nelle camere di combustione. Per quanto riguarda la velocità massima raggiungibile, invece, arriviamo ai 250 km/h.

Lo stile, come già accennato, è compatto ma sportivo e dispone di alcune rifiniture realizzate in alluminio e fibra di carbonio. Anche gli interni sono realizzati con uno stile sportivo ed è inoltre presente un quadro strumenti da 12.3 pollici personalizzabile. Troviamo infine piccole differenze nella dimensione del bagagliaio in base alle due versioni. La versione Sportback ha infatti un bagagliaio con una capacità tra i 325 e 1.145 litri, mentre il bagagliaio della versione Sedan ha una capacità di 370 litri.

Al momento non sono stati comunicati i prezzi per l’Italia. In Germania, però, i prezzi sono pari a 46.302 euro per la versione a cinque porte e pari a 47.179 euro per la versione berlina.