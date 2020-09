Nel Play Store c’è spazio per applicazioni Android di tutti i gusti. Ogni giorno migliaia di sviluppatori si prodigano alla pubblicazione delle proprie opere ma ad avere la meglio sono sempre quelle più famose. Solo per oggi gli utenti del robottino verde sono chiamati al download gratuito di alcuni prodotti Premium Pro che normalmente richiederebbero qualche soldino per poter essere usate senza pubblicità e con tutte le previste funzionalità al completo.

Per un periodo di tempo limitato che esula dal nostro controllo è possibile scomodare la lista ufficiale delle app gratuite che tagliano il prezzo per regalare l’emozione id utility, giochi e personalizzazione senza vincoli e senza spese. Una volta scaricato tutto questo sarà vostro per sempre con la garanzia di aggiornamenti che non scadono e non richiedono costi. Vediamo insieme l’elenco pubblicato da Google.

Tutti possono scaricare le nuove app Gratis nel Play Store, mano ai pulsanti del download