Arrivano i saldi di fine estate in casa Ryanair. Dopo una prima parte dell’anno molto travagliata per l’emergenza Covid, in estate tanti italiani sono tornati a volare con la compagnia aerea che ha fatto dei prezzi low cost un suo mantra. Per l’autunno continuano le grande occasioni per chi si vuole mettere in viaggio sia nei confini nazionali che in Europa.

Ryanair, infatti, mette a disposizione di tutti i clienti un’offerta a tempo che mai si è vista. Sino alla mezzanotte di questa sera sarà possibile acquistare biglietti per molte destinazioni a soli 5 euro.

Ryanair, volare in Italia ed in Europa a soli 5 euro

Il prezzo promozionale di 5 euro è valido per voli in tutti i principali scali Ryanair del nostro paese. Ad esempio, per le partenze da Milano Malpensa si possono effettuare viaggi scontati verso Barcellona, Madrid, Dublino e Budapest. Chi decide di partire, invece da Roma Fiumicino o da Roma Ciampino potrà volare a soli 5 euro verso Barcellona, Vienna e Parigi. Tutte le destinazioni sono disponibili attraverso il sito ufficiale di Ryanair.

La maggior parte dei viaggi a costo scontato prevede partenze dall’Italia nel mese di Settembre e di Ottobre. La disponibilità dei posti a costo scontato è ovviamente limitata.

Il costo scontato di 5 euro è valido per voli di sola andata con tariffa base (senza bagaglio a mano, senza bagaglio da stiva e senza scelta del posto in aereo). Sarà possibile acquistare i titoli di viaggio anche con i voucher garantiti dalla compagnia come rimborsi dei viaggi cancellati durante il lockdown.