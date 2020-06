Anche le compagnie di volo Ryanair, Volotea e Easy Jet iniziano a ripartire dopo l’arrivo del Coronavirus e piuttosto che aumentare i costi dei biglietti, tutte e tre le compagnie hanno deciso di introdurre delle promozioni e dei vantaggi per il mese di Giugno.

Ryanair, Volotea e Easy Jet pronti a ripartire dopo il Coronavirus: ecco le novità

In particolare la compagnia low cost Ryanair ha comunicato ai suoi clienti le novità relative al rimborso del biglietti. Il CEO della compagnia, Michael O’Leary, ha dichiarato che le tempistiche per il risarcimento dei biglietti cancellati (a causa l’emergenza sanitaria) saranno ben precise. Precisamente, sarà necessario aspettare un tempo di circa dieci/dodici settimane per ricevere il rimborso.

Anche per quanto riguarda le offerte per il mese di Giugno, Ryanair, ha promosso l’iniziativa Da ora 48 ore di offerte per prenotare uno o più voli i primi 15 giorni di Luglio. Inoltre, per i clienti che hanno acquistato recentemente un biglietto per Luglio o Agosto, il cambio volo è completamente gratuito.

La compagnia Volotea, invece, ha comunicato ai suoi clienti la ripresa di alcuni collegamenti dalla Francia il 17 di Giugno e dell’Italia il 18 di Giugno. Sempre dal 18 di Giugno ha confermato i collegamenti dalla Grecia e il 25 di Giugno dalla Spagna. La compagnia aerea low cost ha deciso di rinnovarsi anche sulle promozione, infatti, propone ai suoi clienti di prenotare voli fino al 30 Giugno per volare fino al 30 Settembre 2021 con la possibilità di cambi illimitati e gratuiti.

Infine, anche Easy Jet ha deciso di introdurre il cambio del biglietto gratuito se richiesto entro i 14 giorni prima della partenza. Sul sito web online, inoltre, ci sono numerose offerte allettanti per quanto riguarda i voli in Italia.