Vodafone si è resa protagonista di un nuovo progetto molto interessante. Alla base c’è la ricerca per combattere il Coronavirus e trovare una possibile cura o vaccino a questa terribile virus, che sta creando notevoli disagi in questo lungo 2020. L’obiettivo è quello di accelerare la scoperta di nuovi componenti antivirali nei farmaci esistenti e negli alimenti. Potresti dare anche tu un contributo alla ricerca sfruttando la potenza di calcolo del tuo telefono, vediamo insieme come!

DreamLab, l’app per la ricerca a portata di utente

La Fondazione Vodafone, già impegnata nella lotta contro i tumori, questa volta chiede agli utenti uno sforzo ulteriore. Si chiama DreamLab, ed è l’applicazione che sarebbe in grado di velocizzare la ricerca in campo medico. Non ha controindicazioni di alcun tipo: la sua unica funzione è quella di sfruttare la potenza di calcolo dei nostri smartphone nei momenti in cui non lo usiamo, ad esempio mentre stiamo dormendo, per svolgere dei calcoli molto complicati per i quali servirebbero centinaia di dispositivi nelle mani di equipe mediche di tutto il mondo. In questo modo il lavoro verrebbe svolto a distanza e senza nessun impegno da parte degli utenti. Ecco come funziona.

Gli unici requisiti per permettere all’app di funzionare sono quelli di mantenere lo smartphone collegato ad una fonte di energia per la ricarica e avviare l’applicazione. Raggiunto l’80% di ricarica, basta aprire l’applicazione, cliccare su Attiva e lasciar fare il proprio lavoro in autonomia. In questo modo verranno scaricati sul proprio smartphone una serie di pacchetti di dati e calcoli da svolgere, di cui lo smartphone si occuperà mentre stiamo dormendo o mentre non lo stiamo usando. Un contributo unico nel suo genere e molto importante, che ha aiutato già per il progetto di ricerca “Genoma in 3D” condotto da IFOM, l’istituto FIRC di oncologia molecolare, che punta a caratterizzare in modo accurato la struttura tridimensionale del DNA con l’obiettivo di utilizzare le informazioni raccolte per sviluppare terapie anti-tumorali personalizzate.

Qui di seguito le info di Vodafone per la lotta al Coronavirus:

1. Metti in carica il tuo smartphone;

2. Apri l’app Dreamlab e nella sezione ‘Progetti’ seleziona il progetto Coronavirus;

3. Vai nella sezione ‘Laboratorio’ dell’app DreamLab e clicca su ‘Attiva Dreamlab’;

4. Metti in carica il tuo smartphone, dormi e supporta con noi la ricerca contro il Coronavirus