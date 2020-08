Indubbiamente, su molti punti di vista il Coronavirus ci ha spinto ad effettuare varie tipologie di cambiamenti nel modo di lavorare e vivere. Uno di questi cambiamenti riguarda il settore tecnologico il quale sembra essersi davvero dato una mossa al fine di respingere sempre al meglio le avvisaglie del virus. Infatti, in tal senso, i vari Stati del mondo hanno dovuto lavorare molto dal punto di vista sanitario, dei media e delle telecomunicazioni. Questo ci ha portato alla conclusione che è ormai fondamentale la tecnologia digitale e poter godere delle infrastrutture adatte è assolutamente importante.

Dunque, la diffusione del virus in tutto il pianeta ha costretto l’umanità ad innovare tutto. Ora siamo sicuramente più preparati e coordinati ad affrontare un mondo post Coronavirus, pertanto ci sono alcune previsioni su come potrà essere la nostra vita una volta che la pandemia sarà ormai passata.

Tecnologia: i vari possibili cambiamenti post COVID-19

Interazioni vocali e contactless

Non è passato molto tempo da quando l’innovazione del touch-screen ci ha travolto. Tuttavia, ora è demonizzato a causa del fatto che tutto ciò che è “toccabile” potrebbe trasmettere il virus. Dunque, in un mondo post malattia, ci sarà meno touch-screen e più interfacce vocali. Oltre a questo, abbiamo da poco potuto apprezzare la possibilità di poter pagare con carta senza contatto grazie al contactless.

2. Rafforzamento dell’infrastruttura digitale

Il Coronavirus ci ha messo in condizione di dover forzatamente lavorare da casa con lo smartworking. Questo è uno dei motivi per cui le infrastrutture digitali devono essere assolutamente rafforzate in un mondo post-Coronavirus. Infatti, soprattutto nel periodo del lockdown, le videochiamate hanno realmente conquistato il mondo intero e sono risultate efficaci davvero per chiunque

3. Miglior controllo di pandemie future

I dati della pandemia hanno una vera e propria potenzialità: ora le pandemie future possono essere controllate meglio tramite la tecnologia e i Big Data su Internet. Anche grazie all’utilizzo dell’Internet of Things (IoT), potremo avere dei sistemi che segnalano e tracciano meglio chi mostra sintomi di un epidemia.

Esempi reali di ciò ne abbiamo anche in Italia con l’app Immuni, la quale come sappiamo utilizza i nostri dati del GPS per tracciare i spostamenti di persone contagiate. Tuttavia, dobbiamo sapere sempre il limite e considerare l’importanza della nostra privacy.

4. Sviluppo del’intelligenza artificiale

C’è un’altra innovazione importante in campo farmaceutico e biomedico, ossia il Machine Learning. Lo sviluppo dei farmaci è molto lento e costoso, ma l’intelligenza artificiale ha potuto velocizzare tutto questo processo. In un momento come questo sarebbe fantastico poter avere a disposizione un qualcosa che può aiutare a velocizzare processi utili a combattere e prevenire virus futuri.

5. L’avvento della Telemedicina

Molti non la conoscono, ma la Telemedicina non è altro che il metodo che prevede monitoraggio e consulenza tra medici e pazienti a distanza. Non molti paesi hanno adottato questo metodo e per ora rimane solamente un concetto.

Un’articolo dell’American Journal of Managed Care ha discusso circa la Telemedicina nella vita quotidiana ed è stato detto: “sebbene permangano alcune sfide legali, e relative alle normative, l’epidemia COVID-19 potrebbe essere la giusta spinta per i legislatori e le agenzie di regolamentazione a promulgare ulteriori misure che facilitino un’adozione più diffusa della telemedicina”.

6. Più acquisti online

Il commercio è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni e il COVID-19 ha dato una scossa molto importante. L’avvento della spesa online per molti non era ancora avvenuto, ma dopo la pandemia molte aziende si sono dovute spostare a questo metodo nonostante il loro business è principalmente offline. Molti miglioramenti nel settore logistico e di trasporti merci verranno attuati e ci saranno tanti posti di lavoro nuovi.

7. Molti più eventi online

Organizzare dei grandi eventi è sempre molto difficoltoso. Come abbiamo visto in vari casi, ci sono varie cose da organizzare e spesso ci sono dei costi molto elevati per tutto quelle che ne concerne. Ora però la situazione potrebbe definitivamente terminare: gli eventi online prenderanno sempre più importanza nel nostro mondo e probabilmente le interazioni umane in tal senso verranno limitate per un po’ di tempo.

Abbiamo potuto assistere a vari casi quest’anno dove varie organizzazioni importanti, come il MWC ad esempio, sono state annullate a causa della pandemia. Questa sarà una vera e propria trasformazione e mirerà a soddisfare le nuove esigenze digitali dell’industria delle conferenze.

8. eSports e videogiochi

I videogiochi e gli eSports sono decisamente importanti in questo periodo. Si prevede infatti che il mercato globale dei videogiochi varrà circa 159 miliardi di dollari, circa quattro volte i ricavi al botteghino e tre volte i ricavi dell’industria musicale. Nell’Asia-Pacifico il fatturato è quello più grande.

C’è una piccola parte in forte crescita che è costituita dagli eSports. Questi sono delle competizioni di videogiochi sportivi organizzati in modalità multigiocatori. Il settore probabilmente vedrà una crescita che si aggirerà intorno al miliardo di dollari. Infatti, sta prendendo sempre più importanza sia a livello pubblicitario che a livello televisivo, tant’è che alcuni eventi sono trasmessi da alcune emittenti di contenuti sportivi. Sicuramente il settore vedrà una netta crescita dopo la pandemia.