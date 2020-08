Attualmente molti utenti non riescono a fare a meno di uno smartphone con a bordo Android. Questo è dovuto al fatto che il sistema operativo di Big G offre numerose opportunità di personalizzazione e svariate funzioni. In particolare, esistono su tutti gli smartphone con questo software alcune funzioni nascoste alle quali è possibile accedere attraverso l’inserimento di alcuni codici.

Ecco alcuni codici per accedere alle funzioni nascoste di Android

Per accedere ad alcune funzioni misteriose e nascoste sugli smartphone con a bordo Android è necessario inserire dei codici segreti, ovvero i così detti codici USSD (ovvero nstructured Supplementary Service Data). Attraverso l’utilizzo di questi codici, ogni utenti potrà accedere ad alcune funzioni solitamente non visibili sui propri smartphone.

Nonostante questo, ci teniamo a precisare che l’utilizzo di questi codici non sempre funziona correttamente e, in alcuni casi più gravi, può comportare una perdita dei dati. Tornando ai codici USSD, ogni smartphone dispone di alcuni codici e funzioni differenti e per questo non è possibile stilare una vera e propria lista. Vediamo comunque quali sono alcune delle funzioni più importanti alle quali è possibile accedere.