Le probabili specifiche tecniche e il costo dei nuovi dispositivi Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro sono recentemente emerse in rete suscitando particolare curiosità. Ad attirare l’attenzione è soprattutto un dettaglio che potrebbe caratterizzare la fotocamera della versione Pro del nuovo dispositivo Huawei.

Huawei: ecco le ultime indiscrezioni riguardo i nuovi dispositivi!

In questi ultimi giorni sono emerse in rete alcune indiscrezioni che riportano le probabili caratteristiche dei prossimi dispositivi Huawei. Sappiamo infatti che Huawei Mate 40 sarà dotato di uno schermo curvo da 6,67 pollici e che presenterà una fotocamera posteriore costituita da quattro sensori, di cui il principale da 50 megapixel. Invece, per quanto riguarda Huawei Mate 40 Pro le indiscrezioni fanno riferimento a un particolare display con bordi curvi e una fotocamera decisamente interessante. Quest’ultima, a quanto pare, potrebbe essere formata da: un sensore da 80 megapixel e un sensore da 50 megapixel liquid lens con fotocamera 3D, zoom e periscopica.

Altre informazioni trapelate in rete fanno riferimento alla capacità della batteria dei due dispositivi. I numeri emersi, però, sono tre e lasciano ipotizzare la presentazione da parte di Huawei di un terzo modello: Huawei Mate 40 Pro+.

Riguardo il nuovo Huawei Mate 40 Pro alcune notizie fanno riferimento al probabile costo di lancio. L’azienda potrebbe proporre la versione da 128 GB a un costo di circa 730 euro; la versione da 256 GB a circa 790 euro; e infine la versione da 512 GB a circa 900 euro.

Le informazioni qui esposte fanno riferimento alle indiscrezioni fino ad ora note dunque non è da escludere la possibilità che non corrispondano alle reali caratteristiche dei dispositivi. Per ottenere una conferma sarà necessario attendere il lancio!