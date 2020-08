Il periodo di quarantena obbligatoria, ha costretto miliardi di persone in tutto il mondo a restare in casa per mesi e mesi. Ciò, quindi, ha spinto milioni di utenti a riversarsi su Netflix, piattaforma numero uno nel mondo dello streaming online, con la speranza di rendere più interessanti le intere giornate passate in casa. Tutto ciò, quindi, ha permesso ad alcuni titoli di ottenere un enorme successo. Tra questi, quindi, troviamo anche Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra. Scopriamo quindi di seguito tutte le ultime novità sul futuro dei seguenti titoli originali Netflix.

Suburra, Black Mirror, Riverdale ed Elite: ecco cosa ci aspetta in futuro

Iniziamo con Elite e Riverdale. Le serie televisive, dopo il recente successo ottenuto dalle ultime stagioni, purtroppo si trovano attualmente in una fase di stallo a causa delle misure restrittive imposte dall’emergenza Coronavirus. Non è chiaro, quindi, se e quando arriveranno le nuove stagioni ma, secondo recenti indiscrezioni, queste ultime dovrebbero sbarcare sulla piattaforma americana entro la fine del 2021.

Situazione leggermente diversa, invece, per la produzione Italiana Suburra. Secondo la line up dei rilasci, infatti, la terza season di Suburra sarebbe dovuta arrivare sul piccolo schermo già da alcuni mesi ma, a causa del Lockodwn imposto in tutta Italia, quest’ultima ha subito pesanti ritardi. Ad oggi, quindi, i nuovi episodi sono attesi per la fine del 2020 ma, purtroppo, nulla è ancora confermato.

Terminiamo infine con Black Mirror. Come ben sappiamo la serie televisiva, grazie anche ai recenti speciali rilasciati su Netflix, ha ottenuto negli ultimi anni un successo eclatante. Nonostante ciò, però, ad oggi il futuro della stessa risulta essere incerto. Non ci resta quindi che attendere un comunicato ufficiale da parte di Netflix.