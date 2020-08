Durante il periodo di quarantena obbligatoria, milioni di persone in tutto il mondo si sono riversate sul catalogo di Netflix che, come c’era da aspettarsi, è diventato una scialuppa di salvataggio per evitare di sprofondare nella noia più totale. Tutto ciò, quindi, ha permesso a molteplici serie televisive di esprimere al meglio il proprio potenziale. Tra queste, quindi, troviamo anche Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra. Scopriamo quindi di seguito tutte le ultime novità sul futuro dei seguenti titoli originali Netflix.

Suburra, Black Mirror, Riverdale ed Elite: ecco cosa ci aspetta in futuro

Cominciamo parlando di Elite e Riverdale. Come c’era da aspettarsi, visto il recente periodo di crisi globale, i tempi di attesa per il rilascio delle nuove stagioni si sono estremamente allungati. Secondo recenti indiscrezioni, quindi, i nuovi episodi delle seguenti serie TV, arriveranno sul piccolo schermo a partire dai primi mesi del 2021.

Situazione diversa, invece, per la serie TV Italiana Suburra. Quest’ultima, infatti, sarebbe dovuta sbarcare sulla piattaforma Americana già da diverse settimane ma, a causa del Lockdown imposto in Italia, le riprese sono state temporaneamente sospese. Non è ancora chiaro, quindi, se Netflix riuscirà a rilasciare i nuovi episodi della terza stagione entro la fine del 2020.

Terminiamo infine con Black Mirror. La serie TV, attesa da milioni di persone in tutto il mondo, si trova attualmente in una fase di stallo. Ad oggi, infatti, la produzione risulta essere completamente ferma, in attesa di aggiornamenti sul Lockdown e sull’avanzare dell’emergenza sanitaria. Non ci resta quindi che attendere un comunicato ufficiale da parte di Netflix.

Restate connessi per scoprire tutte le ultime novità a riguardo.