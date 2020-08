La promozione Vodafone da attivare subito prende il nome di Special 50 Digital Edition, è a tutti gli effetti una splendida soluzione da soli 7 euro al mese, tramite la quale il cliente avrà l’opportunità di richiedere ben 50 giga di traffico dati ad ogni rinnovo, senza limiti o vincoli particolari.

La prima cosa da sapere riguarda la disponibilità della suddetta sul territorio nazionale, infatti il cliente può accedervi solamente nei punti vendita (in svariate occasioni parliamo di attivazioni a gettone), con portabilità obbligatoria del numero originario. Allo stesso modo segnaliamo la possibilità di accesso esclusiva per i clienti che si ritrovano in condizioni d’uscita da Iliad o da un MVNO, con pagamento iniziale di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Vodafone: occasione ghiottissima per attivare l’offerta

L’offerta di casa Vodafone, chiamata appunto Special 50 Digital Edition, è davvero ghiottissima, presenta un canone fisso di soli 7 euro al mese, per permettere al cliente di godere di 50 giga di internet alla velocità massima attualmente disponibile, in aggiunta a SMS illimitati da utilizzare verso tutti, per concludere poi con illimitati minuti per telefonare a chiunque in Italia.

La promozione è speciale perché permette al cliente di pagare il canone tramite credito residuo, senza obbligarlo quindi ad una versione con pagamento tramite conto corrente bancario, oltre naturalmente a riservare la possibilità di accesso diretto senza vincoli contrattuali di durata. La Special 50 Digital Edition è attivabile per tutto il mese di Agosto, con le limitazioni indicate nell’articolo, probabilmente verrà prorogata anche per Settembre, ma seguiranno eventuali aggiornamenti.