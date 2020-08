Da diversi anni oramai il documento di riconoscimento (carta di identità) ha subito dei grandi e innovativi cambiamenti diventando un formato elettronico. All’interno è inserito un chip NFC che permette ai cittadini italiani di trasformare il documento fisco in formato digitale grazie alla nuova applicazione Governativa CieID.

Si tratta di un’applicazione completamente gratuita disponibile sia per gli utenti Android che per quelli Apple che ha la funzione di digitalizzare il proprio documento per accedere più facilmente ai molteplici servizi online della Pubblica Amministrazione, ma eccovi svelati maggiori dettagli qui di seguito.

Carta d’identità elettronica: la nuova app con funzioni interessanti, ecco come funziona

Gli utenti che hanno spesso necessità di accedere a questi servizi online possono sfruttare al meglio tutte le funzioni di questa applicazione CiedID. E’ decisamente molto più facile e rapido accedervi.

E’ bene sottolineare che per usufruire completamente dei benefici dell’applicazione CiedID è necessario essere in possesso di una carta d’identità elettronica, che può essere richiesta direttamente nel proprio comune o anche comodamente da casa attraverso i servizi online sostenendo un costo. Inoltre, è necessario anche essere in possesso di un dispositivo mobile con chip NFC e con un sistema operativo aggiornato alla versione Android 6 (o superiore) o IOS 13 (o superiore). Ma come funziona questa applicazione?

Il suo funzionamento è molto semplice perché basta scaricare l’applicazione e registrare il proprio documento inserendo un pin di otto cifre. Dopo aver concluso questa simile registrazione gli utenti possono accedere ai servizi online in qualsiasi momento avvicinando il proprio documento di riconoscimento elettronico al proprio smartphone.