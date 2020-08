Sarà capitato almeno una volta a chiunque di ritrovarsi con il proprio smartphone completamente bagnato. In queste situazioni è molto importante non andare in panico, ma essere rapido e tranquillo per risolvere nell’immediato il problema creato. Eccovi descritta la soluzione più efficace in questi casi.

Smartphone completamente bagnato? Ecco come risolvere il problema

Fortunatamente una delle cose positive di questi smartphone di ultima generazione è che sono molto resistenti all’acqua, ma visto che nella maggior parte dei casi la garanzia non copre questo tipo di danni è molto importante saper cosa fare. Per prima cosa è necessario recuperare lo smartphone e spegnerlo immediatamente se è ancora acceso. Successivamente è molto importante scollegare qualsiasi tipo di cavo come ad esempio auricolari, carica batteria, cavi USB e via dicendo e, e una volta liberato da qualsiasi cosa è necessario togliere anche custodia e scheda telefonica.

Soffiare o scuotere lo smartphone sono due cose da evitare assolutamente perché si rischia di peggiorare la situazione perché l’acqua potrebbe essere spinta ancora più internamente. Basta procurarsi un panno o carta assorbente in modo da assorbire accuratamente tutta l’acqua, inoltre potrebbero aiutare anche dei cotton-fioc per asciugare le parti di ingresso delle connessioni.

Per terminare questa operazione basta posizionare il dispositivo in senso verticale e lasciarlo nella stessa posizione per almeno 24 ore, dopodiché basterà accenderlo per scoprire se è questo metodo ha funzionato o meno. È molto importante sottolineare che potrebbe anche non funzionare perché dipende dalla gravità del danno, dunque, da quanto è rimasto in acqua e dal tipo di dispositivo.