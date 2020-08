Lo Stato non sta rinunciando volontariamente al 6 miliardi di euro all’anno entranti dal bollo auto. Il fatto che sia Gratis si configura soltanto come una semplice proroga che alcune Regioni Italiane stanno offrendo agli automobilisti per far fronte alle difficoltà economiche del periodo. Le scadenze vengono pertanto rinviate con tempistiche diverse a seconda dei casi. Ecco la lista da salvare per posticipare il pagamento dell’odiosa tassa.

Bollo Auto: per adesso è Gratis in queste Regioni

Lombardia – sospensione 8 marzo – 30 settembre, pagamento limite entro il 31 ottobre 2020 .

– sospensione – 30 settembre, pagamento limite entro il . Campania – sospensione 1 giugno – 31 agosto, pagamento limite entro il 30 settembre 2020.

– sospensione – 31 agosto, pagamento limite entro il 30 settembre 2020. Abruzzo , Marche, Calabria, Liguria e Valle D’asta – sospensione fino al 30 giugno, pagamento limite entro il 31 luglio .

, Marche, Calabria, Liguria e Valle D’asta – sospensione fino al 30 giugno, pagamento limite entro il . Piemonte – sospensione fino al 31 maggio 2020, pagamento entro il 15 luglio 2020 .

– sospensione fino al 31 maggio 2020, pagamento entro il . Sicilia – sospensione 8 marzo – 2 novembre, pagamento entro il 30 dicembre 2020 .

– sospensione 8 marzo – 2 novembre, pagamento entro il . Provincia autonoma di Trento – sospensione fino al 31 ottobre 2020, pagamento entro il 30 novembre .

– sospensione fino al 31 ottobre 2020, pagamento entro il . Lazio, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano – proroga del pagamento scaduta al 30 giugno 2020 .

, Liguria e – sospensione fino al 30 giugno, pagamento entro il . Puglia, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna – nessuna proroga al pagamento.

Difficile che l’amministrazione statale rinunci ai ricavi derivanti dalle immatricolazioni dei veicoli. Tutt’al più è possibile ottenere il bollo gratis a fronte di alcune manovre locali che premiano i detentori di auto ibride e/o elettriche. Ogni Regione ha il proprio statuto e pertanto consigliamo di consultare il sito web della propria amministrazione onde individuare importanti incentivi economici. Si scopre, infatti, che in alcuni casi è possibile esimersi dal corrispettivo per un periodo che può variare da 3 a 5 anni a seconda dei casi.