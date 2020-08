Guidare in sicurezza dovrebbe rappresentare la priorità numero uno degli automobilisti, non solo nei confronti della propria persona ma bensì anche per chi li circonda. Rispettare i limiti di velocità, allacciarsi la cintura e non utilizzare il telefono sono dunque tre comportamenti che non dovrebbero neanche esser ricordati in determinare situazioni, eppure anche ora si continua a leggere di sinistri, tamponamenti e nei casi più gravi di incidenti stradali. Grazie ad un’applicazione, oggi, rimanere sempre focalizzati sulla strada senza distrarsi e venire fotografati dall’autovelox è possibile: scopriamo quale.

Niente più multe per eccesso di velocità: gli autovelox vengono battuti da un’applicazione

Presente sugli smartphone di tutti gli utenti, l’applicazione che aiuta gli automobilisti a sapere dove un autovelox è posizionato è proprio Google Maps. Grazie alle funzioni da poco approdate sull’applicazione mobile, oggi sapere se sul proprio itinerario vi sono dei rilevatori di velocità è fin da subito consentito attraverso delle spiccate icone arancioni sulla tratta.

Con la presenza del tachimetro in basso a destra, poi, sapere accuratamente i limiti di velocità è diventato un gioco da ragazzi, facendo risultare impossibile sbagliare e dunque improbabile premere il piede sull’acceleratore.

Ricordiamo, infine, che gli autovelox non stanno lì solo per fare un dispetto ma bensì per tutelare la sicurezza di tutti coloro che percorrono le infrastrutture a stradali. Prestare, dunque, attenzione risulta essere solo uno dei tanti doveri dell’automobilista, sia per se stesso che per chi lo circonda.

Per scaricare Google Maps usa questo link se hai un dispositivo Android o questo link se hai un dispositivo iOS.