Il settore sportivo è destinato a cambiare grazie alla nuova trovata di Xiaomi. Attraverso il brand Mijia il colosso sta per lanciare una nuova T-Shirt evoluta e estremamente funzionale. Si tratta della Mijia Sports ECG T-Shirt, una maglietta con sensori in grado di eseguire un elettrocardiogramma in tempo reale per monitorare l’utente durante l’attività sportiva.

Il prodotto sarà finanziato tramite crowdfunding a partire dal 5 agosto. Il prezzo di partenza sarà di 249 yuan, pari a circa 36 dollari. Al termine della campagna il prezzo finale della Mijia Sports ECG T-Shirt sarà di 299 yuan pari a circa 43 dollari.

Xiaomi lancerà la maglietta Mijia Sports con ECG integrato

Xiaomi, durante la presentazione della T-Shirt, ha confermato l’accuratezza della rilevazione ECG. I risultati del monitoraggio verranno forniti in tempo reale sull’app Wearable del produttore. Sarà quindi possibile scorrere nella cronologia degli allenamenti e valutare i momenti di sforzo e quelli meno impegnativi per ottimizzare le performance.

La maglietta realizzata da Mijia Sports utilizza particolari sensori e fibre realizzate da Cotech le quali sono in grado di ricevere ed elaborare i segnali e quindi fornire una anlisi ECG affidabile. Inoltre, è presente anche un chip ADI ECG per interpretare i dati ed inviarli all’app.

Infine, sul petto si trova un sensore che permette di visualizzare tramite dei colori le frequenze dei battiti. In questo modo fornisce un feedback visivo all’utente per permettere di capire in che zona di allenamento si trova. Il design della maglietta è pensato per aderire al corpo e facilitare la traspirazione del sudore.