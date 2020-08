Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni ora è ufficiale, Google Play Music chiuderà per sempre entro la fine dell’anno. A confermare la notizia è stato proprio il colosso di Mountain View.

Entro fine anno, il servizio, l’applicazione, ecc. verranno smantellati del tutto. Niente paura per gli iscritti però, tutti potranno trasferire i loro file su YouTube Music. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Google Play Music chiuderà definitivamente entro la fine dell’anno

Google ha deciso di mandare in pensione uno dei suoi servizi più amati di sempre. Nato nel 2011 come concorrente principale di servizi come Spotify e Apple Music, Google Music è stato lentamente oscurato dal nuovo arrivato YouTube Music. E’ proprio su questo, infatti, che l’azienda si concentrerà nei prossimi mesi.

Il servizio streaming musicale Google Play Music verrà smantellato un po’ per volta. La chiusura definitiva dell’app avverrà il prossimo dicembre. Entro tale data, tutti gli utenti iscritti al servizio che non vogliono perdere i loro dati potranno sfruttare una nuova feature di YouTube Music in grado di trasferire il tutto in un semplice click. Tutto ciò che bisogna fare è andare nelle impostazioni dell’app e scegliere la voce “trasferisci da Google Play Music“.

La scelta del colosso scaturisce dalla voglia di volersi principalmente concentrare su un prodotto e continuare a mantenere attivi due servizi abbastanza simili non avrebbe avuto senso. YouTube Music offrirà una serie di vantaggi mai visti prima su Play Music. Non ci sono dubbi sul fatto che questo sarà un successo. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire maggiori dettagli.